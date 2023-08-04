اتحاد الكاراتيه يعقد سلسلة اجتماعات مع الأجهزة الفنية للمنتخبات استعدادًا للموسم الجديد

قام محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري بتنظيم حزمة من الاجتماعات بالمركز الأولمبي بالمعادي.

واجتمع رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، مع الجهاز الفني لمنتخب الموهوبين والواعدين، مشيرًا إلى ضرورة وضع خطة مدروسة لرفع مستوى اللاعبين، وعمل رانك للموهوبين من أجل حثهم على الاستمرار بقوة وزيادة الروح التنافسية فيما بينهم، مؤكدًا على ضرورة تقديم تقرير شهري للاتحاد وذلك لرفعه لوزارة الشباب والرياضة.

كما اجتمع مجلس إدارة الاتحاد مع مدربين مصر وذلك لمناقشة خطة النشاط المحلي للموسم الرياضي 2023-2024، والذي تتضمن أنشطة الاتحاد على مدار الموسم، وكيفية عمل منتخبات الناشئين والشباب والكبار واختيارهم لتمثيل مصر في البطولات الدولية القادمة، بالإضافة إلى سماع آراء المدربين وتطوير وتعديل الخطة بما يناسب مواعيد الامتحانات الدراسية للاعبين ومواعيد البطولات الدولية.

وتم الاجتماع أيضًا مع مدربين الصالات الخاصة، من أجل تهدئة الرأي العام بالنسبة لقرار الصالات الخاصة، وتشكيل لجنة لمدربي الصالات الخاصة بالأكاديميات، لأنها ركيزة من ركائز الاتحاد المصري للكاراتيه، ويتم اتخاذ جميع الاقتراحات وعرضها على وزير الشباب والرياضة لمعرفة كيفية مساعدة هؤلاء اللاعبين والمدربين حيث إن الهدف الأساسي للدولة هو إعداد جيل قوي من الشباب والناشئين.

وأكد محمد الدهراوي" أنه تم إنهاء الثلاث اجتماعات بتوحيد صفوف المدربين بالكامل على مستوى مصر، من أجل الاهتمام بإعداد الناشئين والشباب، وخلق جيل قوي يخدم الرياضة المصرية والاتحاد المصري للكاراتيه بصفة خاصة لمدة عشر سنوات قادمة”.

وقد شهدت الاجتماع حضور كلًا من محمد سعد، وسامح الشبراوي، وأمين الزعبلاوي أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد، وخالد جاد المولى المدير الفني للاتحاد، ومراد عاصم رئيس جهاز الفرق القومية للمنتخبات الوطنية، وعماد السرسي مقرر لجنة المسابقات، وأحمد رضوان رئيس لجنة الجهاز الفني لمتتخب الموهوبين.