الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا للاستخبارات الأوكرانية في تتارستان

الجمعة 04/أغسطس/2023 - 02:23 م

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال عميل بتهمة الضلوع في نشاط إرهابي بتوجيه من الاستخبارات الأوكرانية.

وذكر الأمن الفيدرالي - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "أن دائرة الأمن الفيدرالي الروسي بجمهورية تتارستان، اعتقلت أحد معتنقي الأيديولوجية النازية، وهو من سكان قازان وعمره 29 عاما، وضالع في نشاط خلية إرهابية أوكرانية".

وأضاف أن الموقوف عمل بتوجيه من رعاته على ابتكار وسائل تقنية لضرب مواقع البنية التحتية بمدينة قازان، والتحريض على تنظيم مظاهرات غير مرخصة، فيما اعترف الموقوف بأنه كان يراسل الاستخبارات الأوكرانية التي كانت توجهه لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف السكك الحديدية، وأبراج الاتصال الخلوي في تتارستان.