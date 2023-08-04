"جولد بيليون": الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي خلال شهر ونصف

يواصل الذهب التداول بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أسابيع وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي، وهي البيانات التي تنتظرها الأسواق بشكل كبير لمعرفة توجه السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، والتي من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على تحركات أسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة تحركات ضعيفة لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1932 دولار للأونصة، بالقرب من أدنى مستوى في 3 أسابيع وحتى الآن يتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أسابيع بانخفاض بنسبة 1.3%، ولكن هذه المستويات قد تتغير بعد صدور بيانات الوظائف في القطاع الغير زراعي الأمريكي عن شهر يوليو، ومن المتوقع أن يوفر الاقتصاد 205 ألف وظيفة مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 209 ألف وظيفة.

وخلال هذا الأسبوع، صدر عدد من البيانات الاقتصادية عن قطاع العمالة وغيرها من القطاعات الاقتصادية عن الولايات المتحدة، وجاءت البيانات إيجابية إلى حد كبير وهو الأمر الذي زاد من التوقعات في الأسواق أن البنك الفيدرالي سيكون عنده الأريحية للاستمرار في رفع الفائدة لمرة أخرى خلال المتبقي من العام، في ظل المرونة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي من خلال البيانات الاقتصادية.

وانعكس الأداء الإيجابي أيضاً على مستويات الدولار الأمريكي الذي ارتفع منذ بداية الأسبوع حتى الآن بنسبة 1% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.

وأيضًا زادت معاناة الذهب في ظل ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية خاصة بعد اعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن خفضها تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية درجة ليصبح AA+ بعد أن كان عند AAA.

هذا التحرك من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني دفعت المخاوف إلى التزايد في الأسواق المالية، وقد أدى هذا إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية كملاذ آمن إلى جانب ارتفاع الطلب على السيولة النقدية وهو ما زاد من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية.

والعائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 5.9% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2022 بنسبة 4.199%.

وقوة عوائد السندات وارتفاع مستويات الدولار الأمريكي يمثل ضغط سلبي على الذهب بشكل كبير، وهو ما اتضح من الأداء السلبي خلال هذا الأسبوع، حيث يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع كل منهما منذ كونه أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية.

ماذا يحتاج الذهب للعودة إلى الارتفاع؟

تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر اليوم يعد فرصة أخيرة لأسعار الذهب للارتفاع على المدى القصير، وقد يحدث هذا إذا أظهرت البيانات تراجع في أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات بشكل يضمن للأسواق أن الاقتصاد الأمريكي لن يتحمل رفع جديد في أسعار الفائدة.

البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه الأخير، أشار إلى أن البيانات الاقتصادية هي منبع قرار السياسة النقدية القادمة، وعلى رأس هذه البيانات تقرير الوظائف الأمريكي، وبالتالي التغيرات الكبيرة في قراءة اليوم كافية بتغير تحركات الذهب.

الذهب يحتاج أيضًا إلى تراجع كبير في الدولار الأمريكي، فخلال الثلاثة أسابيع الماضية ارتفع الدولار بشكل كبير في تصحيح إيجابي قوي بعد موجة هبوط وصلت به لأدنى مستوياته منذ ابريل 2022، وضعف بيانات قطاع العمالة قد تنهي هذا التصحيح الإيجابي وتعيده إلى الهبوط وهو الخبر الجيد بالنسبة للذهب.

وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد ينهي عام 2023 مسجلاً مستوى قياسي جديد بعد الذي شاهدناه في مايو الماضي عند 2080 دولار للأونصة، ولكن ما ينقص الذهب هو الحافز لاكتساب الزخم الكافي لتحقيق هذا الارتفاع، وهذا الحافز وإنهاء البنك الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة بشكل صريح.