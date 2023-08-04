تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولي للفنون بالإسكندرية في دورته الـ20

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا يرصد انطلاق فعاليات مهرجان الصيف الدولي للفنون بالإسكندرية في دورته العشرين.

وقال الدكتور محمد سلمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إن المهرجان يستضيف أكثر من 42 حدث فني ما بين موسيقى ومسرح وسينما، إضافة إلى ورش العمل الفنية المصاحبة للمهرجان.

وأضاف "سلمان" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم ختام معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بأكثر من 100 حدث ثقافي خلال الشهر الماضي.

ولفت رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، إلى أن المكتبة تستهدف تقديم فرق شبابية للجمهور، إضافة إلى عدد من النجوم من أعلام الفنانيين الموجودين في مصر.

فيما قال راجح داوود، المشرف العام على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إن حفل الافتتاح بدأ بفريق مسار إجباري، وهم من أبناء الإسكندرية، وحريصين على تقديم حفلاتهم في المكتبة، بجانب أنشطة مختلفة ومتنوعة لفرق شبابية عديدة، ولا أغفل عن ذكر فنون المسرح والسينما لأن لهم عروض أيضًا.

وتابع: "المكتبة تدعم الفنانات من المبدعات النساء، حيث يتم عرض "أنا كارمن" خلال فعاليات المهرجان، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية ترحب بكل ما هو جديد".