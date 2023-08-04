مدير تعليم القاهرة يلتقي وفد القيادات الطلابية لنشر ثقافة التطوع بين الطلاب

التقى أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ومنيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، وفد كبير من القيادات الطلابية المتميزين المشاركين في الأكاديمية الوطنية للتدريب ، لنشر ثقافة التطوع بين أبنائنا الطلاب بالتعاون مع حياة كريمة، والذى استهدف (٧٠) طالب وطالبة من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وفى بداية اللقاء رحب "وكيل أول الوزارة" بأبنائه الطلاب . مؤكداً أن مشروع حياة كريمة يعتبر المشروع القومى الأول من نوعه في مصر والعالم، وأنه يستهدف التوعية بالقضايا الوطنية والمشروعات التي قامت بها المؤسسة فى ربوع مصر ،ومن بينها "التعليم " حيث تحرص المؤسسة على عمل تدريبات وحملات توعوية لنشر ثقافة التطوع بين طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية بشكل مبسط يستطيع الطلاب استيعابه ونشره ، ويأتى ذلك فى إطار بناء قدرات الشباب وزيادة الوعى لديهم .

وأشار إلى أهمية العمل التطوعي لخدمة الوطن وتعزيز قيم الولاء والإنتماء لديهم والمشاركة فى الأعمال التطوعية للارتقاء بالعملية التعليمية التى تحتاج إلى جهود وتكاتف أبنائها وشبابها المخلصين .

وأكدت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على المشاركة الفعالة لتنمية وعى الطلاب والقاء الضوء على ما يحدث على أرض مصر من مبادرات ومشروعات قومية عملاقة .

كما أشارت أن التدريب تم تنفيذه على مرحلتين :-

المرحلة الأولى :- خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٢٩ حتى ٢٠٢٣/٧/٣١

المرحلة الثانية:- خلال الفترة من ٢٠٢٣/٨/١ حتى ٢٠٢٣/٨/٣



وتقدم الطلاب بخالص الشكر والتقدير لمدير تعليم العاصمة ومدير عام الشئون التنفيذية لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذا التدريب.