الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو.. أمطار رعدية وعواصف رملية وترابية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن بعض المناطق من البلاد تتأثر برياح مصاحبة لأتربة ورمال، وهناك أمطار رعدية.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن منطقة الجنوب "حلايب وشلاتين" هو من تشهد الأمطار الرعدية العواصف الرملية والترابية، خلال الساعات الحالية.

ولفت إلى أن القاهرة والمناطق الشمالية، لن يكون بها عواصف، ولا أتربة، ولكن هناك ارتفاع في درجات الحراة و على المواطنين توخي الحذر.

وكشفت أن البلاد طوال الشهر الحالي، تتأثر بـ منخفض الهند الموسمي، وذلك هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، أن الكتل الهوائية تمر على البحر المتوسط، وهذه الكتل شديدة الحرارة، وتحمل بنسبة من بخرا الماء، ولذلك نسبة الرطوبة تصل لـ95% ببعض المناطق.

ولفتت إلى أن درجة الحرارة اليوم في الظل، متوقع أن تكون 35 درجة، ولكن المواطنين ستشعر بها أنها 39 درجة.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد شبورة مائية في أغلب الطرق الزراعية، و القريبة من المناطق الزراعية، في الساعات الصباحية، ومع ظهور الشمس تختفي الشبورة.

وأوضحت أن شهر 7 و8 هما ذروة فصل الصيف، وأن درجات الحرارة الآن في المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، وأن غدًا سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 25

6 أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 34 25

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 35 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 32 25

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 27

نخل 37 19

كاترين 32 17

الطور 38 27

طابا 36 24

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 24

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 31 23

السلوم 37 25

سيوة 41 28

رأس غارب 38 29

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 39 28

حلايب 35 30

أبو رماد 37 29

رأس حدربة 36 28

الفيوم 37 25

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 38 26

سوهاج 41 27

قنا 42 28

الأقصر 42 29

أسوان 43 31

الوادى الجديد 42 25

أبوسمبل 42 31