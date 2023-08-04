أبطال «يا شيخ سلامة» يتألقون في المهرجان القومي للمسرح.. صور

شهد أعضاء لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي الاستعراضي "يا شيخ سلامة"، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنان أشرف عبد الغفور، رئيسا، وعضوية كلا من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري.

"يا شيخ سلامة" إنتاج الفرقة الاستعراضية بالبيت الفني للفنون الشعبية، والذي يتناول قصة حياة الشيخ سلامة حجازي، رائد المسرح الغنائي في مصر والوطن العربي.

يُشارك في بطولة العمل كل من: علي الهلباوي، ومراد فكري، ونهلة خليل، ونورهان أحمد، وحسني عكري، وسيد عبدالرحمن، ويوسف عبيد، وأحمد شومان، وسحر عبدالله، ومحمد عمر، وأحمد مصطفى، وزهرة إبراهيم، وصابر عبد الله، وريهام درويش، ومحمد أبو عيسى، ومحمد بيومي، وإبراهيم غنام، ورشا نور، وشيماء الهلالي، وحسام ياسين، ومحمد السبكي، ألحان علي الهلباوي، وتوزيع محمد الكاشف، ديكور د. حمدي عطية، مصمم استعراضات أشرف شرف، ملابس هبة جودة، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، تنفيذ إضاءة حازم عويس، ماكياج روبي مهاب، مساعدو الإخراج إبراهيم أبو النجا، ونهى بدر، ومحمود إسحاق، مخرج منفذ شيماء ربيع، وأحمد يونس، إشراف المخرج وليد طه، من تأليف يسري حسان، وإخراج محمد الدسوقي.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، السبت الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس الجاري، ويشارك فيها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.