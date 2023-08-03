اعتماد ٥٩ مدرسة بمحافظة القاهرة

تقدم أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بالتهنئة والشكر والتقدير لفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري العموم والمدارس وفريق العمل علي اعتماد دفعة متميزة عدد (٥٩) مدرسة من مدارس القاهرة.

وثمن " وكيل أول الوزارة "الجهود المبذولة من إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات والمدارس ، مؤكداً حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية، وبما يلزم من تحقيق معايير الهيئة، ويساعد المؤسسات التعليمية على التقويم الذاتي .

وأضاف " موسى " أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع ، وزيادة القدرة التنافسية محلياً ودولياً، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة

من جانبه قدم مرسى التهامى مدير إدارة الجودة بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل أول الوزارة على دعمه، بتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول إلى الهدف المنشود

كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس وهيئتها وفرق العمل بها متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح والتميز

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