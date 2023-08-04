حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 4 أغسطس 2030

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 4 أغسطس 2023.

حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على الأنحاء كافة.



ويتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويُتوقع تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق والمناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.