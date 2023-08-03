الأول من نوعه في مصر وأفريقيا.. محافظ البحر الأحمر يعلن إطلاق متحف حربي تحت الماء

أعلن المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، محمد مخلوف، أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، شهد اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، إطلاق أول متحف حربى لمعدات عسكرية قديمة ومكانه من الستينات والسبعينات، لإغراقها فى مياه البحر بمدينة الغردقة، وذلك بحضور وزراء البيئة العرب من كل من (المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال، وجمهورية السودان، وجمهورية اليمن ).

أشار المستشار الإعلامي للمحافظة، إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع القوات المسلحة، ووزارتى البيئة والسياحة والآثار، وجمعية هيبكا للحفاظ على البيئة، وذلك استكمالًا للتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدني ولفيف من العلماء والمهتمين برياضة الغوص بالبحر الأحمر، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بين محافظة البحر الأحمر والقوات المسلحة بشأن إغراق معدات ومركبات حربية قديمة بأماكن مختلفة، وتثبيتها بقاع البحر الأحمر.

قال المستشار الإعلامي للمحافظة، أن محافظ البحر الأحمر، ألقى كلمة رحب خلالها بوزيرة البيئة، وبوزراء البيئة العرب، معلنًا خلالها إطلاق أول متحف حربي لمعدات عسكرية قديمة ومكهنه من الستينات والسبعينات، عبارة عن دبابات وسيارات نقل جنود ومركبات مشاه، لإغراقها فى مياه البحر بمدينة الغردقة، مشيرًا خلال الكلمة إلى بدء إغراق المعدات الحربية والمكونة من 15 قطعة، كل منها له قصة فريدة وأهمية خاصة، في ثلاث مواقع مختلفة وهي (شعاب السقالة - عروق الطويل - عرق جامع بمجاويش )، مما سيخلق مواقع غوص جديدة في الغردقة، لافتًا إلى أنه سيتم إغراق كل قطعة بعناية.

أوضح المستشار الإعلامي للمحافظة، أن المحافظ، وصف الحدث خلال كلمته، بالكبير والفريد من نوعة، حيث يعد الأول في مصر وأفريقيا، كما إنه يجمع أول 3 مواقع غوص بديلة في الغردقة، موضحًا أن هذا المشروع المتميز جاء نتيجة جهد كبير بالتعاون مع وزارة البيئة وجمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا"، وبعد سنوات من التخطيط والتحضير الدقيق، وذلك بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أن هذه المواقع تقع قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، حيث أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة وتجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

أشار المحافظ، خلال كلمته إلى أن إغراق المعدات القديمة، لاستحداث مناطق غوص جديدة، هو أحد الأدوات التى يستخدمها العالم لحماية البيئة، فكل موقع غوص له طاقة استيعابية محددة، وفى حال تعدي هذا الحد يتعرض لتدهور بيئى، وفى تلك الحالة لا يمكن التعامل مع تلك المناطق إلا بمنع الزائرين من نزول المياه، إلا بالحدود التى يتحملها، أو أحد الأدوات التى يستخدمها العالم كله وهو استحداث مناطق غوص صناعية من الممكن أن تجذب محبى رياضى الغوص دون الإضرار بالبيئة، لافتًا إلى أن مناطق الشعب المرجانية تشهد إقبال عددًا كبيرًا من السائحين الراغبين فى مزاولة رياضة الغوص، ويوجد بالبحر الأحمر، أكثر من 200 موقع لسياحة الغوص، أبرزها جزيرة الجفتون، والفنستون وغيرها، مشددًا على أن الشعاب المرجانية تعد ثروة اقتصادية هامة، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها من المخاطر التي قد تتعرض لها سواء كانت طبيعية أو بفعل البشر.

ناشد المحافظ، وسائل الإعلام انطلاقًا من دورها الوطني والمسؤولية التي تقع على عاتقها بأن تقوم بالترويج السياحي للمقاصد السياحية وإيصال رسالة إعلامية سياحية عما يشاهدونه بالمقصد المصرى، وأن مصر تعد زائريها بتجربة فريدة ومتميزة، حيث تقدم منتجات سياحية متطورة تشجع السائح على تكرار الزيارة، إضافة إلى إبراز استراتيجية وزارة السياحة والآثار، التي ترتكز على ثلاثة محاور أبرزها العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة بها.

اختتم محافظ البحر الأحمر، كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية الحكيمة، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه الكبير للمشروع ولكل مشروع يخدم السياحة ويعود بالنفع على الوطن والمواطن، كما شكر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتذليله العديد من العقبات التي واجهت المشروع، كما وجه الشكر لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، لمتابعتها المستمرة وتسخيرها لكافة امكانيات الوزارة لدعم هذا المشروع، ولكل من شارك في الوصول لهذا الإنجاز من مختلف الجهات الأمنية والتنفيذية والمجتمع المدني، وخصوصًا جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا"، التي قامت بدور كبير لخروج هذا المشروع إلى النور، متمنيًا لضيوف المحافظة الاستمتاع بالمناخ الصحي الآمن الذي تتميز به مدينة الغردقة.

شهد بدء فعاليات إغراق المعدات العسكرية المكهنة، سكرتير عام المحافظة، اللواء محمد البنداري، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، العميد تامر سمير، والسكرتير العام المساعد، كمال سليمان، ورئيس مدينة الغردقة اللواء أشرف البيه، والمستشار الاعلامي للمحافظة، محمد مخلوف، ومدير عام إدارة شئون البيئة بالمحافظة، اللواء إيهاب شنن، ووكيل وزارة الاسكان، المهندس محمد عبدالمنعم، وعددًا من القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

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