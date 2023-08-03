أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

الخميس 03/أغسطس/2023 - 05:55 م

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 حالة من الاستقرار ، كما شهدت الأوقية حالة من للاستقرار بالبورصة العالمية، بعد موجة من التراجع في ختام تعاملات أمس.

جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2155 جنيهًا.

جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيها.

جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1847 جنيهًا

الجنيه الذهب

بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17240 جنيهًا.

سعر الأوقية

استقرت سعر الأوقية عند مستوى 1935 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، ومقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1935 دولارًا،

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2463 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1847 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب مستوى 17240 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة جنيهين، بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2153 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2155 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية 8 دولارات بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1944 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1936 دولارًا.