البطولة العربية.. رونالدو يقود النصر لمواجهة الزمالك

أعلن لويس كاسترو المدير الفنى لفريق النصر السعودى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الزمالك، وذلك بعد قليل على ملعب "الحوية" باستاد مدينة الملك فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية.



وجاء تشكيل النصر السعودى كالتالى:

حراسة المرمى: نواف القعيدى.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الله مادو، على لاجامى، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد العزيز العليوة، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، رونالدو.



ويحتل فريق النصر السعودى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 3 نقاط.