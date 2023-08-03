مصرع شخصين اصطدمت بهما سيارة بالطريق الدائري بالقليوبية

لقى شخصين مصرعهما، إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهم، أثناء عبورهم الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي دائرة قسم شرطة قليوب، جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي، وأسفر عن مصرع شخصين.



انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كلا من "سماح إ ع"، 26 سنة، موظفة، مقيمة دائرة مركز شرطة قليوب، و"محمود ا أ"، 35 سنة، موظف، مقيم دائرة مركز شرطة طوخ، إثر إصابتهما بكسور بالجمجمة ونزيف داخلي بالمخ وكدمات متفرقة، جراء اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بهم، أثناء عبورهم الطريق الدائري بنزلة الطريق الزراعي دائرة قسم شرطة قليوب.



جرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.