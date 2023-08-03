محافظ الفيوم يسلم 6 شيكات لشركة مياه الشرب والصرف لتوصيل المرافق لمنازل الأولى بالرعاية 

سلم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عدد 6 شيكات مالية، بقيمة 6 مليون جنيه، بواقع مليون جنيه لكل شيك، رسوم توصيل خدمات المرافق "وصلات مياه الشرب والصرف الصحي" لمنازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً، بالتعاون بين المحافظة، وجمعية الأورمان بالفيوم، في إطار تنفيذ برتوكول التعاون المبرم بين الجمعية, وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "سقيا الماء".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، وحمدية محمد شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالفيوم، وإمام أحمد المدير التنفيذي ـ الجديد ـ لجمعية الأورمان بالفيوم، ورمضان عبدالسلام مدير المشروعات ـ الجديد ـ بالجمعية، وممدوح محرم المدير السابق للمشروعات بالجمعية، مدير فرع جمعية الأورمان ببني سويف حالياً، والمحاسب عماد فتحي مدير الشئون المالية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي.

في البداية، رحب محافظ الفيوم، بالمديرين الجدد لجمعية الأورمان بالفيوم، مثمناً الجهود التى بذلها مديري الجمعية السابقين، مشيراً إلى أن جمعية الأورمان ساهمت بجهود كبيرة في تنفيذ العديد من المشروعات الخيرية التي سعت دائما إلى خدمة المواطن البسيط، مثمنا جهود القيادة السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الخيرية في تبني مبادرات ومشروعات قومية، ساهمت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين، لافتاً إلى أن توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هو حق لكل مواطن مصري، مؤكداً على توظيف كافة إمكانيات مؤسسات المجتمع المدني بشكل إيجابي، والتحرك من خلال منظومة متكاملة بالتنسيق مع القطاع الحكومي، لعدم تكرار تداخلات الحماية المجتمعية لمنطقة على حساب منطقة أخرى.

ووجه المحافظ، باختيار أماكن الامتدادات الجديدة للعمران بالقرى، لتركيب وصلات مياه الشرب، وكذا تركيب وصلات الصرف الصحي لمنازل للأسر الأولى بالرعاية، لإحداث نقلة نوعية بتلك القرى، ومساعدة الدولة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في اختفاء السلوكيات السلبية، كما وجه المحافظ، مسئولي جمعية الأورمان بالفيوم ـ الجدد ـ ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال المسيرة الناجحة للجمعية، مؤكداً أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة تعمل لمساندة الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر إحتياجاً، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطنين.

ومن جهته، أشار المدير التنفيذي لجمعية الأورمان بالفيوم، أن الشيكات التى تم تسليمها، لمسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بعدد 6 شيكات مالية، بقيمة 6 ملايين جنيه، تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين الجمعية والشركة، ضمن مبادرة "سقيا الماء" التي أطلقتها جمعية الأورمان، والتي تهدف الى دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي لمنازل الأسر غير القادرة في خمس محافظات هي "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج" حيث رصدت الجمعية مبلغ 100 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، مضيفاً أن الجمعية نفذت ـ خلال الفترة الماضية ـ وصلات مياه الشرب النقية والصرف الصحي لعدد من منازل الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بالفيوم، بقيمة 60 مليون جنيه.

فيما قدم، مدير المشروعات لجمعية الأورمان السابق بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم، على تعاونه البناء خلال الفترة التى قضاها بالعمل على أرض المحافظة، قبل تكليفه بالعمل مديراً لفرع الجمعية بمحافظة بني سويف، مثمناً جهود محافظ الفيوم، في الارتقاء بشتى القطاعات على أرض المحافظة، بجانب تيسيره للإجراءات وتذليل العقبات أمام عمل الجمعية خلال الفترة الماضية، مما أسهم في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية استهدفت الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بالفيوم.

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