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الخميس 03 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص في حادث لودر أعلى محور الضبعة بالشيخ زايد

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره مصرعه في حادث تصادم لودر أعلي محور الضبعة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي أعلي محور الضبعة بمدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "ناجي س م س" 40 سنة، أصل إقامته محافظة قنا، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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