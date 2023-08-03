ضبط ١٦٦ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة دمياط، حملات متواصلة على مدار يومين استهدفت الأسواق بمدن دمياط ودمياط الجديدة وعزبة البرج وكفر البطيخ وأيضًا مركزى كفر سعد وفارسكور.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالاستمرار فى تنفيذ حملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٦٦ محضر للمخالفين و التحفظ على عدد ٨ شيكارة دقيق مدعم تم تهريبع لاستخدامه فى غير الغرض المخصص له ،هذا إلى جانب التحفظ على ٨٢٠ كجم سكر تموينى تم تهريبه بأحد معامل الألبان، وكذلك ١٠ عبوات زبادى و ٢٥ كجم بسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وعبوات بسكويت منتهية الصلاحية ، بالإضافة إلى تحرير عدد ١٢ محضر للبدالين التموينيين لعدم الإعلان عن الأسعار وتجميع بطاقات والتصرف فى مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ ٢٠ الف جنيه ، وأيضًا تحرير ٣٦ محضر للمخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

وأعلن المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، عن تحرك متابعات مكثفة وحملات تفتيش مكبرة لضبط ومراقبة الأسواق وثلاجات المجمدات بقطاع جنوب دمياط تحت إشراف ومتابعة عبد الخالق فرج نائب مجلس المدينة لقطاع جنوب .

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، بحضور البدري النمر مفتش التموين ،و محمد أيمن مفتش الأغذية ،و فاطمة العجمي مديرة إدارة شئون البيئة بمجلس المدينة ،و والدكتورة ولاء جعفر الطب البيطري ، و إبراهيم السيد عبد الرازق هيئة سلامة الغذاء ، اليوم جولة تفتيشية كبري تم خلالها التحقق من مدي صحة وسلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وجودة أماكن تخزينها ومحال بيع المجمدات.

تهدف هذه الجولات إلى تعزيز ثقة المواطن بالمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق وضمان إلتزام التجار بالمعايير الصحية المعتمدة في تخزين وعرض المنتجات والبضائع وطرق التخلص من المواد منتهية الصلاحية والتأكد من ضبط أسعار السلع ورخص المحلات .

يأتي ذلك في إطار الجهد المستمر للوصول إلى أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين .