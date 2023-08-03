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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الحوار الوطني.. ممثلة التنسيقية تطالب بإلغاء بنود الطاعة بقانون الأحوال الشخصية وعدم الأخذ بالطلاق الشفهي

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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قالت كريمة أبو النور ممثل تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقاد شائع في الوقت الحالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل.

وأضافت خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق " الطاعة- النفقة- الكد والسعاية" أن تقسيم الثروة المشتركة التي تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصيات.

واقترحت:

طرح قانون الأحوال الشخصية على الحوار الوطني

إقرار تقسيم الثروة الزوجية التي تكونت خلال فترة الزواج

إلغاء كافة البنود الخاصة بالطاعة في قانون الأحوال الشخصية

عدم الأخذ بالطلاق الشفي

الأحوال الشخصية الحوار الوطني الطلاق الشفهي تماسك المجتمع