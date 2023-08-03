"هندسة القناة" تشهد 12 برنامجا علميا جديدا للدراسات العليا وتعلن عن فتح باب التقديم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشهد هذا العام 12 برنامج علمي جديد في قسم الهندسة المدنية 4 للدكتوراه لائحة جديدة، و 4للدبلوم و 4 للماجستير، مشيرا إلى أن البرامج الجديدة تأتي في تخصصات الجيوماتكس، و لهندسة الصحية،

وهندسة الطرق و النقل، وهندسة الري

والموارد المائية، موضحا أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية الهندسة، بدء من 1 اغسطس و حتى 30 سبتمبر 2023.

بينما أشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن برامج الدراسات العليا بكلية الهندسة تشمل برامج أكاديمية تضم 10 برامج للدبلوم، و 14 برنامج ماجستير، و 14 برنامج دكتوراه، وذلك لأقسام الهندسة المدنية و العمارة، والتخطيط العمراني، والهندسة الميكانيكية و الهندسة الكهربية.

وأوضح الدكتور إيهاب لطفي عميد كلية الهندسة أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة المدنية تتضمن

•• اولا برامج دبلوم قسم الهندسة المدنية

1- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دبلوم الدراسات العليا في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الجيوماتكس.

4- برنامج دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الصحية.

5- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الطرق والنقل.

6- برنامج دبلوم الدراسات العليا في هندسة الموانئ.

•• ثانيا : برامج ماجستير قسم الهندسة المدنية:

1- ماجستير العلوم في الهندسة الإنشائية.

2- ماجستير العلوم في إدارة مشروعات التشييد.

3- ماجستير العلوم في هندسة الجيوماتكس.

4- ماجستير العلوم في الهندسة الصحية.

5- ماجستير العلوم في هندسة الطرق والنقل.

6- ماجستير العلوم في هندسة الري و الموارد المائية.

•• ثالثا : برامج دكتوراه قسم الهندسة المدنية.

1- برنامج دكتوراه الفلسفة في الهندسة الإنشائية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفة في إدارة مشروعات التشييد.

3- برنامج دكتوراه الفلسفة في الجيوماتكس.

4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الهندسة الصحية.

5- برنامج دكتوراه في هندسة الطرق

و النقل.

6- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الري و الموارد المائية.

بينما تتضمن برامج قسم العمارة و التخطيط العمراني :

•• اولا برامج الماجستير

1- برنامج ماجستير العلوم في العمارة و التصميم البيئي.

2- برنامج ماجستير العلوم في التصميم و التخطيط الحضري.

•• ثانيا : برامج دكتوراه العمارة والتخطيط العمراني.

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في العمارة و التصميم البيئي.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في التصميم و التخطيط الحضري.

وأضاف الدكتور وليد القماش وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الميكانيكية

•• اولا برامج دبلوم الهندسة الميكانيكية

1- برنامج دبلوم في هندسة القوى الميكانيكية ( محطات القوى و الهندسة البخارية )

2- برنامج دبلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

•• ثانيا برامج ماجستير الهندسة الميكانيكية

1- ماجستير العلوم في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج ماجستير العلوم في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

•• ثالثا برامج دكتوراه الهندسة الميكانيكية

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة القوى الميكانيكية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في هندسة الإنتاج و التصميم الميكانيكي.

أما برامج الدراسات العليا بقسم الهندسة الكهربية :

•• اولا برامج دبلوم الهندسة

1- دبلوم الدراسات العليا في نظم القوى الكهربية.

2- دبلوم الدراسات العليا في إلكترونيات القوى الكهربية.

•• ثانيا ماجستير الهندسة الكهربائية

1- برنامج ماجستير العلوم في القوى و الآلات الكهربية.

2- برنامج ماجستير العلوم في الإلكترونيات.

3- برنامج ماجستير العلوم في الاتصالات.

4- برنامج ماجستير العلوم في الحاسبات.

•• ثالثا برامج دكتوراه الهندسة الكهربية

1- برنامج دكتوراه الفلسفه في القوى و الآلات الكهربية.

2- برنامج دكتوراه الفلسفه في الإلكترونيات.

3- برنامج دكتوراه الفلسفه في الاتصالات.

4- برنامج دكتوراه الفلسفه في الحاسبات.