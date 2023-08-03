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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، والمقرر خلالها مناقشة موضوعات مشكلات ما بعد الطلاق والطاعة والنفقة والكد والسعاية ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

كما تعقد جلسة خاصة بالتوازي لمناقشة التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطني من مجلس الوزراء حول إنشاء المجلس الوطني للتعليم  والتدريب.

وفي ٣١ مايو الماضي عقدت لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أمس، جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المقدم من الحكومة المصرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولاقى المشروع ترحيبا كبيرا من أغلبية المشاركين في الحوار، الذين اعتبروه خطوة نحو تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصريين، بينما تباينت الأراء حول آليات التنفيذ ومسمى المجلس.

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