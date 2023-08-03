تجديد الثقة في 12 رئيس مباحث.. تعرف على حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

صدق اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة علي حركة التنقلات السنوية التي اعتمدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

شملت الحركة تصعيد العميد عمرو حجازي ليشغل منصب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة خلفا للواء هاني شعراوي الذي تولي منصب مدير المباحث الجنائية، وتم تجديد الثقة في العميد علي عبدالرحمن رئيسا لمباحث قطاع غرب الجيزة، والعميد محمد مختار رئيسا لمباحث قطاع جنوب الجيزة، والعميد محمد أمين رئيسا لمباحث قطاع أكتوبر.

وتضمنت الحركة ترقية المقدم سامح بدوي مفتشا لقسمي الطالبية والعمرانية، والعميد عبدالحميد السبكي مفتشا لقطاع شمال أكتوبر، والعقيد أحمد أبو بكر مفتشا لفرقة وسط أكتوبر، خلفا للعميد عمرو حجازي، وتجديد الثقة في العقيد محمد ربيع مفتشا لمباحث الشمال، والعقيد أحمد نجم مفتشا لمباحث أكتوبر ثالث وحدائق أكتوبر، والعقيد هاني الحسيني مفتشا لمباحث فرقة الهرم.

كما تمت ترقية المقدم مؤمن فرج وكيلا لمباحث فرقة الهرم، والرائد مصطفى رشوان وكيلا لفرقة بولاق الدكرور والجيزة، والمقدم أحمد السويركي وكيلا لفرقة أكتوبر، والمقدم أحمد عصام عبدالباقي وكيلا لفرقة الطالبية والعمرانية، والإبقاء على المقدم إكرامي البطران رئيسا لمباحث مدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تم تصعيد الرائد عبدالحليم الجيار ليشغل منصب رئيس مباحث أطفيح، ونقل الرائد مصطفى المهدي إلى منصب رئيس مباحث أبو النمرس، والمقدم أحمد فارس رئيسا لمباحث تأمين أكتوبر، والرائد وليد كمال إلى إدارة تأمين أكتوبر، والمقدم مصطفى الدكر رئيسا لمباحث المنيرة الغربية، والمقدم عمرو مصطفى رئيسا لمباحث الشيخ زايد أول، والرائد محمد طارق رئيسا لمباحث الوراق، والمقدم محمد مجدي رئيسا لمباحث أول أكتوبر، والرائد عمرو مصطفى رئيسا لمباحث أول زايد، والرائد محمد سعودي رئيسا لمباحث إمبابة.



كما شملت الحركة تجديد الثقة في المقدم إسلام المهداوي رئيسا لمباحث ثان أكتوبر، والرائد أحمد عصام رئيسا لمباحث الهرم، والمقدم حسام العباسي رئيسا لمباحث العجوزة، والمقدم عمرو فاروق رئيسا لمباحث الدقي، والمقدم مصطفى كمال رئيسا لمباحث أوسيم، والمقدم كريم سمير رئيسا لمباحث الشيخ زايد ثان، والمقدم هشام فتحي رئيسا لمباحث الجيزة، والمقدم محمد نجيب رئيسا لمباحث الطالبية، والمقدم محمد داوود رئيسا لمباحث أكتوبر ثالث، والمقدم فريد معاذ رئيسا لمباحث حدائق أكتوبر، والمقدم محمد الجوهري رئيسا لمباحث كرداسة، والمقدم هاني عماد رئيسا لمباحث العمرانية.

كما تم ترقية العقيد محمد غراب إلى منصب وكيل مباحث الآداب، والعميد محمد فتحي منصب رئيس حرس المنشآت، والعقيد حسام بكير رئيسا لقسم الخطف بقطاع جرائم النفس، والمقدم مؤمن فرج وكيلا لمباحث فرقة الهرم، والرائد مصطفى رشوان وكيلا لفرق بولاق الدكرور والجيزة، والعقيد أحمد الوليلي رئيسا لمباحث قطاع جرائم النفس، والعميد تامر صالح رئيسا لقطاع المال، والعميد محمد عرفان رئيسا لمباحث الطرق والمنافذ، والعميد أحمد الشربيني رئيسا لمباحث المنطقة الآثرية.



وأيضا تولى العميد عمرو المغازي مديرا لإدارة المعلومات، والعميد مؤمن هاني مديرا لإدارة مباحث الأموال العامة، والعميد أحمد محي رئيسا لمباحث المصنفات، والعميد محمد عبدالشكور مديرا لإدارة تنفيذ الأحكام، والعميد ممدوح عبدالعزيز مديرا لإدارة مباحث رعاية الأحداث، والعميد أحمد صقر رئيسا لمباحث التموين، وتجديد الثقة في العقيد هشام يوسف رئيسا لمباحث المرافق، والعميد محمد فتحي رئيسا لإدارة المنشآت، والعميد أحمد الخطيب رئيسا لمباحث المرور.

وكذا تولى العميد علي عبدالكريم مفتشا لقطاع السجون، والعميد محمد الجيار رئيسا لقسم الأسلحة والذخيرة، والعميد أحمد الرؤوف مدير مكافحة المخدرات، والمقدم محمد أبو العز رئيسا لمكتب مكافحة سرقة السيارات، والمقدم أمثل حرحش رئيسا لمكتب النشل، والمقدم معتصم رزق رئيسا لمكتب مكافحة سرقة المساكن، والمقدم محمد سلطان رئيسا لمباحث قوات الأمن.