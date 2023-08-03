المؤبد لعاطلين بتهمة حيازة المخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة و استغلال أطفال وهتك عرضهم بغرض التسول والسرقة بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسندت النيابة العامة لكل من م.م عاطل، المتهم الرئيسي، وا.ط عاطل، حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والربح الغير مشروع، وحيازة سلاح أبيض مطواه ، بدون مسوغ قانوني كما أسندت اليهم استغلال 3 أطفال في أعمال التسول والسرقة.

كان قسم شرطة المرج تلقى معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية باستغلال 3 أطفال وإيوائهم بمسكنهم بقصد استغلالهم في ارتكاب حوادث السرقة بدائرة القسم بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وبرفقتهما الأطفال.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي المواد المخدرة و3 لفافات من الحشيش المخدر واعترفا باستغلال الأطفال في أعمال السرقة والتسول بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم.



