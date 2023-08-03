ندوة تعريفية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسوان تحت شعار "صحتك وسلامتك تهمنا"

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة تحت شعار "صحتك وسلامتك تهمنا" برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ندوة تعريفية عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالتنسيق مع مديرية الصحة. وأوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان، وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم تنظيم الندوة التعريفية بحضور 40 سيدة من العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بالمراكز والمدن .

ولفتت إلي أنه قامت بإدارة الندوة الدكتورة أسماء بسطاوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة حيث تم التعريف بآلية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وطرق الحفاظ على صحة الأم والطفل ، مع تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتوعوية للسيدات من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من أجل الإرتقاء بالصحة العامة ورفع الوعى الصحى والتثقيفى لخلق جيل صحى يحظى بكافة أوجه الرعاية الصحية والمجتمعية المتكاملة .

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