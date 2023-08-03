اليوم.. حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في العلمين

يستعد المطرب مدحت صالح، بمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم، لإحياء الحفل الغنائي المقام اليوم الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة.

ومن المنتظر أن يقدم كلا من مدحت وربهام مجموعة من أشهر أغانيهم التي يتفاعل معها الجمهور.

وشهدت فعاليات مهرجان العلمين بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على الصعيد المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق تراياثلون، مكون من 3 رياضات السباحة - ركوب الدراجات - الجري وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات ، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.