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الخميس 03 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسليم 95 عقد عمل لذوى الهمم في الإسماعيلية

جانب من تسليم عقود
جانب من تسليم عقود العمل
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أعلنت وزارة العمل عن تسليم  95 عقد عمل لذوى همم من محافظة الإسماعيلية، بالمنطقة الحرة، وذلك فى إطار خطة الوزارة  لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لذوىي الهمم ، واستيفاء نسبة الـ 5 % من لها كما حددتها مواد القانون رقم 10 لسنة 2018  ، وكذلك توفير فرص تدريب لهم على  المهن المطلوبة فى سوق العمل.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى أن التعينات الجديدة تأتي في إطار تنفيذ القانون ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل .

وشدد مدير المديرية على استمرار السعي للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ذوي الهمم و استيفاء نسبة المشتغلين منهم داخل تلك المنشآت ، والتأكد من تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ،وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأحكامه الخاصة بتشغيلهم من خلال الأجهزة والمكاتب التابعة للمديرية.

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