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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"تفعيل المراجعة الداخلية في محطات ومعامل معالجة الصرف الصحي" ورشة عمل بمياه دمياط

م ممدوح رسلان
م ممدوح رسلان
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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية العنصر البشرى والارتقاء به، من خلال عمليات التدريب المستمرة وتعاظم دوره خلال المرحلة الراهنة باعتباره الركيزة الأساسية لتنمية المهارات وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة بالمجالات المختلفة، لتحسين جودة خدمة مياه الشرب والصرف الصحى.

وفي هذا السياق نظمت الإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورشة عمل تحت عنوان " تفعيل المراجعة الداخلية في محطات ومعامل معالجة الصرف الصحي"،بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بحضور رؤساء القطاعات ومديري تشغل ومحطات معالجة الصرف الصحي وكيميائي المعالجة بالمحطات والمعامل.

وناقشت الورشة، أهمية قوائم الإستبيان لجميع القائمين علي منظومة الصرف الصحي من مهندسين وكيميائيين، ولأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين القائمين على المنظومة للوصول الي جودة وكفاءة محطات المعالجة وسيب نهائي مطابق للمواصفات والمعايير.

جاء ذلك بحضور كلاً من الدكتور نسرين عبد الرحمن مدير إدارة جودة الصرف الصحي، والدكتور تامر أحمد، والدكتور هاني غريب من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

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