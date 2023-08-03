بلينكن: ملتزمون بإعادة الحكومة المنتخبة للسلطة في النيجر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم وأبلغ بازوم بأن الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة للسلطة في النيجر، جاء ذلك حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أمرت الأربعاء بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في النيجر بعد أسبوع على الانقلاب الذي شهدته البلا.

وقالت وزارة الخارجيّة إنها أمرت "نتيجة لهذا التطور.. بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين في السفارة" مع عائلاتهم.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية فرنسية تقل أوروبيين من النيجر يوم الثلاثاء في أول رحلة إجلاء منذ الانقلاب الذي وقع في هذا البلد الأسبوع الماضي.