يبدأ التقديم اليوم.. «تربوي» يوضح فرص الحصول على درجات بتظلمات الثانوية العامة

وجه الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، والخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم، إتاحة التقديم على التظلمات للمتضررين من نتائجهم.

وقال «شوقي»، لـ«البوابة نيوز»، إنه مع ظهور نتيجة الثانوية العامة تفاجأت نسبة كبيرة من الطلاب (تقريبًا ١٦٠ ألف طالب) بعدم نجاحهم (من بينهم ١٤٢ ألف طالب لهم حق دخول الدور الثاني، فضلًا عن ١٨ ألف طالب راسبين وسيعيدون السنة)، لافتًا إلى أن الكثير من الطلاب حاليا يفكرون في تقديم تظلمات في مادة أو أكثر ولكنهم يترددون في تقديمها، وذلك في ضوء ما حدث خلال العام الدراسي الماضي من رفض الغالبية العظمى من تظلمات الطلاب.

وأوضح، أن الوضع خلال العام الحالي يختلف عن العام السابق ويوجد احتمال لقبول الكثير من التظلمات والتي قد تؤدي إلى رفع درجات بعض الطلاب في بعض المواد أو تغيير حالتهم من راسب إلى نجاح في مادة أو أكثر، ويعتبر السبب الرئيسي في رفض الكثير من تظلمات الطلاب في العام الماضي هو أن التصحيح كان إلكترونيا تماما وتقل فيه نسبة الأخطاء بل وتنعدم، أما في العام الحالي فقد تم إدخال حوالي ١٥ % من أسئلة الامتحان بشكل مقالي يصححه المعلمون وبالتالي قد يحدث خطأ بشكل أو بآخر في التصحيح البشري.. وقد يحدث خطأ مع أن ذلك احتمال ضعيف في تصحيح ورقة البابل الشيت الخاصة بالطالب مع نموذج الإجابة المطابق له، وبالتالي على ولي الأمر الإسراع في تقديم تظلم لابنه خاصة في حالتين هما: إذا كان الطالب حاصل على مجموع مرتفع في كافة المواد عدا مادة واحدة أو مادتين حصل فيها على درجات منخفضة أو أن الطالب أجاب في مادة معينة بشكل جيد جدا وفوجئ بنقصان درجاته فيه.

ويبدأ اليوم الخميس، طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، والمتضررين من نتائجهم تقديم التظلمات إلكترونيًا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تسديد الرسوم المقررة للتظلمات من نتيجة الثانوية العامة وقدرها 200 جنيها، للمادة، وذلك على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

ومن المقرر أن تستمر عملية التظلمات ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.