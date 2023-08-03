«حتشبسوت» وسط حضور جماهيري كبير بمسرح الجمهورية.. صور

شهدت لجنة تحكيم الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، مساء أمس الأربعاء، العرض المسرحي الراقص "حتشبسوت"، على خشبة مسرح الجمهورية، وسط حضور جماهيري كبير، ليرفع المسرح لافتة كامل العدد.

تكونت أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية من الفنان أشرف عبد الغفور، رئيسا، وعضوية كلا من: الفنان مجدي كامل، والمخرج نادر صلاح الدين، والموسيقار طارق مهران، ومهندس الديكور محمد الغرباوي، والدكتورة سحر حلمي هلالي، والناقد المسرحي جرجس شكري.

العرض من إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، التابعة لدار الأوبرا المصرية، والذي تدور أحداثه حول "حتشبسوت" أبرز الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا، فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله، وكيف استطاعت أن تواجه الثقافة التي رفضت أن يكون الحاكم أنثى، وبرغم ذلك استطاعت أن تحكم مصر وحققت كل إنجازاتها التي ما زالت خالدة حتى الآن.

يشارك في بطولة العمل أبطال فرقة فرسان الشرق منهم: ياسمين سمير، وفاطمة الشبراوي، ومحمد هلال، وإبراهيم خالد، وأشرف كوداك، وحبيبة إبراهيم، وندي سيد، ومحمد سالم، وهاني حسن، تصميم الديكور والملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ ملابس م. هاله محمود، وتنفيذ الديكور م. أحمد زايد، والإعداد الموسيقي أحمد الناصر، دعاية مصطفى عوض، واضاءة رضا إبراهيم، وأداء صوتي رجوى حامد، ومحمد المتولي، ونادين عطار، والعرض من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، وإخراج كريمة بدير.

وقد افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، السبت الماضي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل، ويشارك فيها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.