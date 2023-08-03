بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام 41.09 نقطة ليصل إلى مستوى 7188.82 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.57 %.

وتم تداول 241.3 مليون سهم عبر 13516 صفقة نقدية بقيمة 48.7 مليون دينار كويتي (148.5 مليون دولار).

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 4.33 نقاط ليصل إلى مستوى 5604.87 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.08 % من خلال تداول 143.18 مليون سهم عبر 4833 صفقة نقدية بقيمة 10.5 ملايين دينار (31.8 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 55.39 نقطة ليصل إلى مستوى 7979.79 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.69 % من خلال تداول 98.18 مليون سهم عبر 8683 صفقة بقيمة 38.19 مليون دينار (116.4 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك نزل مؤشر (رئيسي 50) بنحو 20.9 نقطة ليصل إلى مستوى 5549.75 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 % من خلال تداول 110.8 ملايين سهم عبر 3573 صفقة نقدية بقيمة 8.9 ملايين دينار (27.14 مليون دولار).