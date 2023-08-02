جزار يقتل طليقته بعد تعاطيهما المخدرات سويا داخل شقة بالمطرية

أقدم جزار على قتل طليقته بعد تعاطيهم المخدرات سويا داخل شقة بمنطقة المطرية.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة جثة عليها آثار إصابات بمناطق متفرقة.

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية، وعثر على جثة سيدة مصابة بجروح وكدمات شديدة. وبعمل التحريات تبين أن طليقها وراء ارتكاب الواقعة، وألقى القبض على المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، وأن الضحية كانت معه فى شقته وتناولوا الحشيش سويا ونشبت مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.