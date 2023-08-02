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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث | مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: الطوبة القاتلة.. مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق وضبط 7 متهمين، والنيابة الإدارية تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار بني سويف، حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة عبر مطار القاهرة.. وإليكم التفاصيل:

 

مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق وضبط 7 متهمين

https://www.albawabhnews.com/4849369


تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب لـ14 سبتمبر المقبل

https://www.albawabhnews.com/4849332


النيابة الإدارية تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار بني سويف

https://www.albawabhnews.com/4849585

 

حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة عبر مطار القاهرة

https://www.albawabhnews.com/4849540

 

تجديد حبس زوج الفنانة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها

https://www.albawabhnews.com/4849311


إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

https://www.albawabhnews.com/4849249

الحوادث والقضايا الاستيلاء علي اموال الأنهيار الجزئي