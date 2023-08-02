نشرة الحوادث | مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب

رصدت «البوابة نيوز» عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: الطوبة القاتلة.. مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق وضبط 7 متهمين، والنيابة الإدارية تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار بني سويف، حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة عبر مطار القاهرة.. وإليكم التفاصيل:
مصرع ثلاثيني تصادف مروره أثناء نشوب مشاجرة بالوراق وضبط 7 متهمين
https://www.albawabhnews.com/4849369
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب لـ14 سبتمبر المقبل
https://www.albawabhnews.com/4849332
النيابة الإدارية تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار بني سويف
https://www.albawabhnews.com/4849585
حبس راكب حاول تهريب 1400 قرص ترامادول وعقاقير مخدرة عبر مطار القاهرة
https://www.albawabhnews.com/4849540
تجديد حبس زوج الفنانة بوسي في الاستيلاء على أموال طليقها
https://www.albawabhnews.com/4849311
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي
https://www.albawabhnews.com/4849249