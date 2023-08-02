النيابة الإدارية تعاين موقع الانهيار الجزئي لعقار بني سويف

أجرت نيابة ناصر الإدارية، اليوم، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، والذي انهار سقف إحدى غرفه مساء يوم أمس الثلاثاء ، مما أسفر عن مصرع شخصين، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

قام المستشار هاني ظريف - مدير نيابة ناصر الإدارية، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار مصطفى فريد - الوكيل العام، المستشار محمد ماهر - رئيس النيابة، المستشار محمود إبراهيم - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير ورئيس التنظيم بالوحدة.

تبين من المعاينة: أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة ٨٠ مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء ١ / ٨ / ٢٠٢٣، سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن ٢١ ، ٢٤ عامًا.

كما كشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الرمال المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المادة الإسمنتية المستخدمة لتركيب سيراميك تلك الأسقف.



وتولت نيابة ناصر الإدارية التحقيق، حيث قرر المستشار محمد ماهر – رئيس النيابة، الآتي:

١) استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة باكر الخميس الموافق ٣ / ٨ / ٢٠٢٣.

٢) إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

٣) التنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصاً على سلامة الأرواح.



وجاري استكمال التحقيقات.

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