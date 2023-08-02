بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية

تنقل «البوابة نيوز» بثا مباشرا للعظة الأسبوعية التي يلقيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، في كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية.

تأتي العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

تبث العظة عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية.



