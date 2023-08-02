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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية في كنيسة الأنبا أثناسيوس بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنقل «البوابة نيوز» بثا مباشرا للعظة الأسبوعية التي يلقيها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،  اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، في كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسولي بالسيوف بالإسكندرية.

 

تأتي العظة بمشاركة عدد من الأباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من شعب الكنيسة.

 

تبث العظة عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي  التابعة للكنيسة، “صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية. 

 

كنيسة الأنبا أثناسيوس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية العظة الاسبوعية عظة الأربعاء