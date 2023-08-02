آمنة: تمويل 104 آلاف مشروع بـ14 مليار جنيه وفرت 996.5 ألف فرصة عمل بالصعيد

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول ما حققه البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) حتى نهاية شهر يوليو الماضى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذًا لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.

وأشار «آمنة» إلى سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، موضحًا أن البرنامج نفذ منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي حوالى 206،2 آلاف مشروع فى المحافظات بقروض اقتربت من 26،8 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1،6 مليون فرصة عمل.

وأكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه، والقضاء على البطالة به، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالاهتمام بمحافظات الصعيد، وتعمل الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والجهود نحو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر والنهوض بالصعيد والاستفادة من «مشروعك» في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح الصعيد جاذبًا للعمالة ويحقق حياة كريمة لأبنائه.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن إقليم محافظات الصعيد يتصدر المرتبة الأولى منذ بدء مشروعك وحتى يوليو الماضي، حيث تم تمويل حوالى 104 آلاف مشروع بإجمالى قروض 14 مليار جنيه، وفرت 996.5 ألف فرصة عمل، موجهًا فريق عمل مشروعك بتيسير الإجراءات لأبناء الصعيد في الحصول على التمويل لبدء مشروعاتهم وتوفير فرص عمل، ومساعدتهم في الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية.

ولفت إلى أن مشروعك ينفذ فى جميع محافظات مصر، ويعمل جاهدًا على تلبية مطالب جميع الفئات التى ترغب في الحصول على تمويل خاصة الشباب والمرأة، وإعطائهم الفرصة في بدء مشروعات تساعد على مزيد من التنمية الاقتصادية لهم وتحقيق النجاح وفقًا لإمكانياتهم وقدراتهم، مشيرًا إلى أن إقليم الدلتا احتل المرتبة الثانية فى عدد المشروعات التى مولها مشروعك بتنفيذ 44،3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 5،6 مليار جنيه، أتاحت 310،6 ألف فرصة عمل.

ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها، مشيرًا إلى ان فرق عمل مشروعك بالمحافظات تعمل على حل أى مشاكل إدارية تواجه المستفيدين، ومتابعة تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات واحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأوضح أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك وهي ( مصر - الأهلي - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والإسكان - الزراعى المصرى ) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى "مشروعك" وتنمية مهاراتهم، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والأحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، موضحًا أن برنامج "مشروعك" يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضًا للراغبين بفائدة 5%.