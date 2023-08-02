ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام والفني

محافظ المنيا
محافظ المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

كما وافق المحافظ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظرًا لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.
 

01
01
التعليم الثانوي العام والفني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عام الدراسى 2023 2024 محافظ المنيا مديري الإدارات التعليمية