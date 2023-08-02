محافظ المنيا يوافق على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام والفني

وافق اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاربعاء، على تخفيض درجات القبول بعدد من مدارس التعليم الثانوي العام، للعام الدراسي 2023/2024، من 218 درجة لتصبح 215 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.



كما وافق المحافظ، على تخفيض درجات القبول ببعض مدارس التعليم الفني، وذلك بناء على الطلبات المقدمة من مديري الإدارات التعليمية، نظرًا لعدم استكمال الأعداد المطلوبة من الطلاب في بعض مدارس التعليم الفني.



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