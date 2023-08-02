ads
الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياضة الغربية توقع بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات المجتمعية مع جامعة سمنود التكنولوجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقعت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الأربعاء، بالجامعة التكنولوجية بسمنود بروتوكول تعاون لتطوير الخدمات المجتمعية مع جامعة سمنود، وذلك تحت رعاية  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وقد وقع البروتوكول الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وذلك بحضور  الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

أوضح  الدكتور منتصر دويدار، أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين مديرية الشباب والرياضة وجامعة سمنود وتعظيم المشاركة الطلابية فى الأنشطة الرياضية والاستفادة من المنشآت والإمكانات المتاحة لدى الطرفين والذي يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية والفنية والثقافية لدى الشباب وتحقيق طموحاتهم بما يتيح تنمية القدرات الخاصة للفرد

من جانبه وجه  يسري الديب وكيل الوزارة الشكر  على توقيع بروتوكول التعاون بين المديرية والجامعة وأكد أن توقيع البروتوكول ياتى ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بتعظيم التعاون بين الجامعات المصرية ومديريات الشباب بالجمهورية لخلق جيل قادر على خدمة بلده فى شتى المجالات بأسلوب علمي وحضارى.

IMG-20230802-WA0078
IMG-20230802-WA0078
التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة