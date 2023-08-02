مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية يوضح تفاصيل برنامج "جرعة وعي لدوا صح"

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلية وإدارة الدواء، إنه يجري التأسيس حاليا ليكون الصيدلي مسئول العلاج الأول ودوره مهم جدا في نجاح الخطة العلاجية التي يضعها الطبيب للمريض، مشيرا إلى أن كل المعلومات الخاصة بالدواء تساهم في منح الصيدلي للمريض افضل شرح للعلاج حتى يحصل على علاجه السليم.

وأضاف مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن برنامج "جرعة وعي لدوا صح" يساهم في تعزيز التثقيف الدوائي والصيدلي يحاول تبسيط المعلومات الدوائية للمرضى وتوضيح طريقة حصوله على الجرعات وتوقيتها، مشيرا إلى أنه سيجري متابعة أصحاب الأمراض المزمنة تليفونيا، خاصة ممن لا يقرأون أو يكتبون حتى يحصلوا على علاجهم بشكل سليم.

كما تابع مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التزام المرضى بالدواء يكون 50% فقط وبالتالي يحدث تأثير سلبي على كفاءة العلاج وتزيد الاعراض الجانبية، وبالتالي تأتي أهمية برنامج "جرعة وعي لدوا صح" في العمل على تحقيق أقصى استفادة من العلاج وتقليل معدلات دخول المستشفيات الناتجة عن عدم المعرفة بالتعامل مع الأعراض الجانبية.

