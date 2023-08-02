حفل لفنان الجاز العالمي أحمد ربيع ضمن المهرجان الصيفي لمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

يقدم فنان الچاز العالمي أحمد ربيع حفلا بمكتبة الاسكندرية في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 بالمسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفي .

يستضيف الفنان أحمد ربيع خلال الحفل عازف الدرامز الشاب الماهر محمد .. كذلك يستضيف مغنية الچاز الشابة عليا .

يتضمن الحفل مقطوعات ذات ثقل فني و تقني متقدم في مجال موسيقي الچاز فيوچن قدمها أحمد ربيع لأول مرة بالشرق الاوسط سنة 1995 وكذلك مقطوعات لكبار موسيقي الچاز في العالم .

يشار الي أن أحمد ربيع سبق وأن قدم وفرقته حفل ختامي لإفتتاح مكتبة الاسكندرية سنة 2002 وقام بإستضافة العازف العالمي ايرتو موريرا .. Airto Moriera.