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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

حفل لفنان الجاز العالمي أحمد ربيع ضمن المهرجان الصيفي لمكتبة الإسكندرية الثلاثاء

احمد ربيع
احمد ربيع
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يقدم فنان الچاز  العالمي أحمد ربيع  حفلا بمكتبة الاسكندرية في الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023  بالمسرح المكشوف ضمن فعاليات المهرجان الصيفي .

يستضيف الفنان أحمد ربيع خلال الحفل عازف الدرامز الشاب الماهر محمد .. كذلك يستضيف مغنية الچاز الشابة عليا .

يتضمن الحفل  مقطوعات ذات ثقل فني و تقني متقدم في مجال موسيقي الچاز فيوچن قدمها أحمد ربيع  لأول مرة بالشرق الاوسط سنة 1995 وكذلك مقطوعات  لكبار موسيقي الچاز في العالم .

يشار الي أن أحمد ربيع  سبق وأن قدم وفرقته   حفل ختامي لإفتتاح مكتبة الاسكندرية سنة 2002 وقام بإستضافة العازف العالمي   ايرتو موريرا  .. Airto Moriera.

أحمد ربيع المسرح المكشوف عليا