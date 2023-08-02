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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العثور على جثمان شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة قطار في الدقهلية

مكان الحادث
مكان الحادث
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عثر عدد من أهالي بندر الكردي بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم على جثمان شخص مجهول الهوية ومفصول الرأس ملقى بجوار محطة القطار، وجرى استدعاء ضباط قسم شرطة الكردي ونقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر المركزي وكشف غموض الواقعة.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي بعثور عدد من الأهالي على جثمان شخص مفصول الرأس بالقرب من محطة القطار.
انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان الجثة لشخص في العقد الخامس من عمره وبه آثار تعدي ومفصولة الرأس من ناحية الرقبة.
ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي جهودهم للتوصل الى أهلية الجثمان وكشف غموض وملابسات الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فيما جرىنقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منية النصر وعمل نشرة بأوضاف الجثمان ومطابقتها ببلاغات المتغيبيين.

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