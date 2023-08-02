حبس المتهمين بالاتجار بالحشيش في الشروق

أمرت نيابة بدر والشروق، اليوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كيلو و200 جرام حشيش قبل ترويجها على عملائهم بدائرة بمنطقة الشروق، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بالمضبوطات والجدول المدرجة به.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق.

وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجـرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.