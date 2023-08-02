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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهمين بالاتجار بالحشيش في الشروق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت نيابة بدر والشروق، اليوم، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة  كيلو و200 جرام حشيش  قبل ترويجها على عملائهم بدائرة بمنطقة الشروق، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وعرض المضبوطات على المعمل الكيميائي لفحصها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة بالمضبوطات والجدول المدرجة به.

وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "أجرة" بدائرة قسم شرطة الشـروق.

وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجـرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لسهولة التواصل مع عملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة بدر والشروق حبس شخصين مخدر الحشيش الاتجار