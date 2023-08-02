بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 8ر23 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7229 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5ر162 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 9518 صفقة نقدية، بقيمة 7ر30 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 8ر20 نقطة ليبلغ مستوى 20ر5609 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 37ر0 في المئة، من خلال تداول 13ر84 مليون سهم، عبر 3107 صفقات نقدية بقيمة 19ر6 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 6ر25 نقطة ليبلغ مستوى 18ر8035 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 32ر0 في المئة من خلال تداول 3ر78 مليون سهم عبر 6411 صفقة بقيمة 5ر24 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 4ر3 نقاط ليبلغ مستوى 65ر5570 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر64 مليون سهم عبر 2216 صفقة نقدية بقيمة 3ر5 ملايين دينار كويتي.