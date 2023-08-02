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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير كمال حسن علي: عرض مبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب على وزيرة التضامن الاجتماعي لبحث سبل تقديم الدعم للسودانيين في مصر

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استقبل رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عصام شرف رئيس اللجنة العليا لمبادرة إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب ووفد من أعضاء المبادرة  المهندس  أحمد موسى المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة  وبحضور ممثل السفارة السودانية د. الرشيد أحمد حمزه لبحث سبل التنسيق بين الطرفين لتقديم المساعدات للمتأثرين. 
 
تحدث الدكتور السفير كمال حسن علي عن اهداف المبادرة وأعقبه المهندس  احمد موسى بالحديث شارحا مجالات عمل مؤسسة صناع الحياة والخدمات التى تقوم بتقديمها للشرائح الضعيفه من غذاء ودواء وسكن وخدمات طارئة العاجلة.تداول الاجتماع حول أهمية إكمال وتجهيز  قوائم وكشوفات مفصلة ومصنفة للمستهدفين من الأسر السودانية بحسب أولوياتهم واحتياجاتهم.

تم الاتفاق على عرض المبادرة على وزيرة التضامن الاجتماعي وعلى تحالف الجمعيات والمنظمات الأهلية لاحكام التنسيق بينها لتقديم العون حسب الميزات المتوفرة لكل منظمة.

رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عصام شرف السودانيين السفارة السودانية