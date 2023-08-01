"تعليم القاهرة" تعلن آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية، بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

وفى بداية الإجتماع رحب موسى بالحضور وتوجه بالشكر لهم على جهودهم المبذولة طوال العام متمنيًا لهم مزيدًا من الجد والاجتهاد.

وتطرق الإجتماع إلى مناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسى خلال الفترة المقبلة فى جميع الإدارات التعليمية، وذلك عن طريق وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسى، وتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وتشمل مجموعات الدعم جميع المراحل التعليمية بالإضافة إلى الشهادات العامة.

كما شدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة أن تكون إدارة مجموعات الدعم المدرسى بشكل احترافي يتخطى جميع العقبات الروتينية لضمان استدامتها وضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لكى تكون مجموعات الدعم المدرسى عامل جذب للطلاب ويأتى ذلك على النحو التالى:-

تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات وتزويدها بكافة الإمكانيات من حيث الإضاءة، التهوية، الأثاث، المرافق.

الإعلان عن مواعيد وأسماء المعلمين فى لوحات إعلانية فى أماكن بارزة للجميع.

اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة وخاصة للشهادات العامة والسماح بتشغيل المعلمين الذين يتمتعون بشهرة فائفة في مراكز الدروس الخصوصية بالعمل داخل القاعات المدرسية التي سيتم اطلاقها.

حصول المعلم على كامل مستحقاته عقب الإنتهاء من المجموعة.

النزول برسوم المجموعات حسب الظروف والبعد الاقتصادى.

عمل إمتحانات للطلاب بصفة مستمرة فى جميع المواد الدراسية وتشجيع الطلاب الفائقين بصورة دائمة حتى يكونوا مثل وقدوة لباقى أقرانهم.

أن تخضع المجموعات للإشراف المالى والإدارى بالإدارات وبنفس القواعد المقررة للعمل بالمدارس الحكومية.

التخفيض لأبناء العاملين بالتعليم وأبناء الشهداء واليتامى.

التأمين الجيد لأماكن مجموعات الدعم المدرسى وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية.

وفى ختام الإجتماع أكد "مدير المديرية " على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة سرعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى بالإدارات التعليمية والمتابعة الجادة والإلتزام بضوابط العمل بمجموعات الدعم.