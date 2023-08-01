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الأربعاء 02 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لمدة أسبوعين..الكنيسة الكاثوليكية تبدأ صوم العذراء مريم

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بدأت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الثلاثاء صوم “السيدة مريم العذراء” ويستمر لمدة أسبوعين يبدأ من 1 أغسطس من كل عام ويستمر حتى يوم 15 أغسطس، ويتم الاحتفال بهذا الصوم لتكريم العذراء مريم واحياء ذكراها.

ويمتنع الكاثوليك خلال هذه الأيام عن أكل اللحوم وعن الألبان ومنتجاتها والبيض ويجوز أكل السمك، ويتم تقديم العديد من الصلوات والأنشطة الروحية خلال هذه الفترة، بما في ذلك القراءة الدائمة للكتاب المقدس والتأمل في معانيه، استعدادً للأحتفال بعيدها في نهاية الصوم.

ويعد هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثاني عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء.

الكنيسة الكاثوليكية السيدة مريم العذراء صوم العذراء صلوات مريم العذراء