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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل قتل شابا خلال مشاجرة فى بولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصدرت  النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات ، بعد توجية له تهمة قتل شاب طعنا في مشاجرة بينهم في منطقة بولاق الدكرور.

الواقعة بدأت بورود بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجده بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلاً، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة فهد.ش.ص، مصاب بطعنه نافذة.


بعمل التحريات تبين مقتل المجني عليه علي يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل