رسميا.. النصر السعودي يعلن ضم ساديو ماني من بايرن ميونخ

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ونشر النصر، عبر حسابه على موقع "إكس" مقطع فيديو يتضمن الدولي السنغالي وهو يرقص بقميص العالمي على أغنية إفريقية ويقول: لا أطيق الانتظار لسماعها منكم، أراكم في الرياض.

ولم يعلن النصر عن قيمة الصفقة ولكن تقارير صحفية أشارت إلى أن النصر جهز عرضا بقيمة 37 مليون يورو من أجل ضم ماني، ليزامل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا واليكس تيليس الذين تعاقد معهم الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، أن النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني سيخضع للفحص الطبي أمس الاثنين.

وكان ماني قد خرج من قائمة بعثة الفريق البافاري الآسيوية تحضيرا للموسم المقبل، ولم يسافر مع اللاعبين إلى طوكيو.