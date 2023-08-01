السعودية تجدد رفضها لمحاولات الإساءة للقرآن الكريم ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقفها

جدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي الجمعة، مع توبياس بيلستروم وزير خارجية السويد، رفض بلاده التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم.

‌‎

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تسهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات ".

‌‎

من جهته، أعرب وزير الخارجية السويدي عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معربا عن أسفه العميق لما يقوم به بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي ".

كما شدد بيلستروم على سعي بلاده إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية ".