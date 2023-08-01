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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدًا.. انطلاق معرض ابتكارات ومشاريع تخرج طلاب جامعة حلوان

رئيس جامعه حلوان
رئيس جامعه حلوان
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صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان "إننا نؤمن بأهمية الابتكار والتطوير الطلابي ونعتبرهم ركيزتين أساسيتين لتقدم المجتمع، ومعارض مشاريع تخرج الطلاب تبرز إبداع طلابنا وتمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، بما يؤهلهم للتنافس فى سوق العمل.

وقد أعرب رئيس جامعة حلوان عن أمله أن يكون معرض أسرة من أجل مصر المركزية للابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج بجامعة حلوان في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر" حافلة بالإبداع والإلهام، وان يكون هذا المعرض بداية لمشاريع ناجحة وإنجازات ملهمة تسهم في تقدم وازدهار مصر حيث ستتيح هذه الفعالية للمسؤولين فرصة تبني أفكار الطلاب وتحويلها إلى مشروعات واقعية تخدم المجتمع بأكمله.

وتنظم أسرة من أجل مصر المركزية غدا معرض الابتكارات الطلابية ومشاريع التخرج بجامعة حلوان في نسخته الخامسة، تحت شعار "مبتكرين من أجل مصر"، وذلك بإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أوضح ان الفعالية تهدف إلى تعزيز روح الابتكار لدى الطلاب وتشجيعهم على تبادل الخبرات والأفكار بين بعضهم البعض، كما يهدف المعرض إلى ربط الطلاب بسوق العمل وتوفير فرص تطويرية تسهم في تأهيلهم لمواجهة التحديات القادمة.

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة كليات متنوعة، وهي كلية هندسة حلوان، وكلية هندسة المطرية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وكلية العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

ويقام المعرض تحت ريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق من  ياسر الجبالي، مسؤول الأسرة ومدير رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان.

أسرة من اجل مصر المركزية ابتكارات البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي