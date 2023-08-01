صندوق الناتو للابتكار يبدأ عملياته الأولية بمشاركة السويد

أصبحت 23 دولة من الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) رسميًا شركاء محدودين في صندوق الابتكار من أجل الاستثمار التابع لحلف الناتو (نيف)، الذي يستعد لبدء استثماراته الأولية في وقت لاحق من العام الجاري.

وحسبما ذكر بيان صادر عن الناتو، رحبت دول الحلفاء المشاركة أيضًا باهتمام السويد بالانضمام إلى صندوق الابتكار، حيث من المقرر أن تدخل عضوية السويد حيز التنفيذ فور انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلنطي.

وأوضح البيان أن مساهمة السويد سوف تضيف إلى رأس المال الاستثماري الحالي البالغ مليار يورو، مما يعزز رأس المال القابل للاستثمار لصندوق الابتكار التابع لحلف الناتو ويعزز القدرة الابتكارية عبر الحلف.

وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون، إن بلاده بصفتها عضوًا في الناتو، سوف تسهم في تعزيز قوة الناتو، ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها العسكرية، بل من خلال صناعتها الأمنية والدفاعية الحيوية التي ستعزز عملية الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتطورة أيضًا، والذي سوف يتحقق بشكل أكبر من خلال المشاركة في صندوق الناتو للابتكار.