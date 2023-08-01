ads
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صندوق الناتو للابتكار يبدأ عملياته الأولية بمشاركة السويد

الناتو
الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبحت 23 دولة من الأعضاء في حلف شمال الأطلنطي (الناتو) رسميًا شركاء محدودين في صندوق الابتكار من أجل الاستثمار التابع لحلف الناتو (نيف)، الذي يستعد لبدء استثماراته الأولية في وقت لاحق من العام الجاري.

وحسبما ذكر بيان صادر عن الناتو، رحبت دول الحلفاء المشاركة أيضًا باهتمام السويد بالانضمام إلى صندوق الابتكار، حيث من المقرر أن تدخل عضوية السويد حيز التنفيذ فور انضمامها إلى معاهدة شمال الأطلنطي.

وأوضح البيان أن مساهمة السويد سوف تضيف إلى رأس المال الاستثماري الحالي البالغ مليار يورو، مما يعزز رأس المال القابل للاستثمار لصندوق الابتكار التابع لحلف الناتو ويعزز القدرة الابتكارية عبر الحلف.

وقال وزير الدفاع السويدي بول جونسون، إن بلاده بصفتها عضوًا في الناتو، سوف تسهم في تعزيز قوة الناتو، ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقدراتها العسكرية، بل من خلال صناعتها الأمنية والدفاعية الحيوية التي ستعزز عملية الابتكار وتطوير التكنولوجيا المتطورة أيضًا، والذي سوف يتحقق بشكل أكبر من خلال المشاركة في صندوق الناتو للابتكار.

الناتو صندوق الابتكار استثمار