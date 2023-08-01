رئيس جامعة العريش يهنئ طلاب الثانوية العامة

بعث الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، ببرقية تهنئة للطلبة الناجحين في الثانوية العامة، وجاء فيها:

أعزائي طلبة الثانوية العامة، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منسوبي جامعة العريش بخالص التهاني وأطيب التمنيات بنجاحكم الباهر في الثانوية العامة، وكل التحية والتقدير لمن اجتهد وحقق تميزًا في كافة ربوع مصر الحبيبة، وأخص بالتهنئة أبناء محافظة شمال سيناء، متمنيًا لهم دوام التفوق والتميز.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة لكل أولياء أمور الطلاب لأنهم أكثر من تعبوا وقلقوا وعانوا، وكذلك الشكر لرجال وسيدات التربية والتعليم وكل من أدى رسالته على الوجه المرضي، مؤكدًا على أن جامعة العريش في انتظار أبنائها الحاصلين على الثانوية العامة لتستقبلهم في رحاب كلياتها المختلفة وتخصصاتها المتميزة، كما ووجه رئيس الجامعة رسالة لأبنائنا الطلاب والطالبات لكم الحق أن تفخروا بانتسابكم لجامعة العريش.